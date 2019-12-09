Украина нарастила силы в Азовском море

Дивизион базируется в портах Мариуполя и Бердянска. В его составе на данный момент поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец» и малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг».

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», до формирования дивизиона эти суда входили в состав тактической группы «Тритон».

Сообщается, что Украина планирует дальнейшее наращение состава за счет введения боевых единиц. В частности, в строй дивизиона должны войти возвращенные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Как сообщил портал «Утро.ру», Киев рассчитывает на американские катера Island «Славянск» и «Старобельск», которые доставили в Одессу сухогруз США в октябре этого года. Однако отмечается, что требований к современным морским боевым катерам они не выдерживают. Сообщается о планах строительства корветов «по стандартам НАТО», однако финансирование на этот проект пока выделить не готовы.