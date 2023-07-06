Мир 06 июля 2023, 23:54 Украина нарастила международные валютные резервы до максимума НБУ: международные валютные резервы Украины выросли до 39 млрд долларов РИА «Новости»

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Международные валютные резервы Украины за месяц выросли на 4,5% и достигли 39 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Национального банка.

Регулятор отметил, что достичь этого помогли устойчивые поступления от международных партнеров, которые превысили объемы чистой продажи валюты и погашения внешнего долга.

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В июне Международный валютный фонд передал на Украину второй транш по программе расширенного финансирования в размере 886 миллионов долларов. Кроме того деньги поступили от Евросоюза (1 648,3 миллиона долларов), США через трастовый фонд Всемирного банка (1199,7 миллиона долларов), а также правительства Финляндии.

Полученные средства регулятор намерен использовать для оплаты поставок импортной продукции на протяжении ближайших пяти месяцев.

В конце июня страны, предоставившие Украине кредиты, согласились на отсрочку обслуживания государственного долга страны с 1 августа до конца 2023 года. В список кредиторов входят Германия, США, Канада, Япония, Великобритания и Франция. Участники объединения заявили, что позволит стране — должнику легче оперировать финансами, которые есть в ее распоряжении.