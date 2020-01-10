Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

В четверг, 9 января, украинский МИД направил России ноту протеста после визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста», — указала Зеленко.

9 января в Крыму прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб. Они включали в себя и использование крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».

В учениях участвовали 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Президент наблюдал за учениями с борта крейсера «Маршал Устинов»