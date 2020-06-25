Украина направила ноту протеста России из-за парада Победы в Крыму

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за того, что парад Победы в Крыму «не согласовали с украинской стороной». Киев назвал торжественное мероприятие в регионе «пренебрежением законодательством Украины и международным правом».

«Рассматриваем проведение 24 июня без согласования с украинской стороной так называемых „парадов“ <…> по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях автономной Республики Крым и города Севастополь <…> как откровенное пренебрежение российской стороной действующим законодательством Украины и нормами международного права», — сообщил официальный сайт МИД Украины.

В ведомстве назвали парад провокацией и обвинили Россию в сознательной эскалации напряженности в российско-украинских отношениях и милитаризации Крыма. Не забыли украинские дипломаты указать в своей ноте протеста и парады, которые провели в Донецке и Луганске.

24 июня по всей России прошли парады Победы. Главное торжество по традиции состоялось на Красной площади в Москве. В 2020 году российские власти решили перенести праздничные мероприятия с 9 мая на конец июня из-за пандемии коронавируса.