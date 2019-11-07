Он согласен с точкой зрения российского сенатора Алексея Пушкова о том, что Эстония никак не связана со строительством газопровода. А значит, власти страны не имеют возможности напрямую повлиять на срыв проекта. Тем не менее в отличие от других стран Прибалтики Таллин обладает определенным весом в ЕС.

Депутат Европарламента назвал странной борьбу Украины против «Северного потока — 2» Подробнее

Поэтому Украина нашла себе союзника среди «непримиримых критиков России», чтобы вернуть свои позиции.

По мнению Джараллы, Украина продолжит антироссийскую политику, несмотря на смену власти, написал «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский много говорит, но мало делает, отметил политолог. В то же время большинство людей из его команды стажировались в США — стране, заинтересованной в продолжении конфликта.