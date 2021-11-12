Украина намерена закупить беспилотники Bayraktar в 2022 году

Украина закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс.

«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», — привело РИА «Новости» слова Резникова.

Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов, заверил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

В ходе поездки, как отмечается, рабочая группа проинспектировала положение дел на передовых позициях украинских войск, а также ознакомилась с ситуацией на тех опорных пунктах, где нарушается режим прекращения огня чаще всего.

На этой неделе украинские военные захватили поселок Старомарьевка, расположенный в серой зоне на линии соприкосновения в Донбассе, заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. По ее словам, в поселке был установлен флаг Украины, а также вырыты траншеи. При этом представители 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» опровергли информацию о том, что они взяли поселок под контроль.