Украина намерена разработать план по сдерживанию РФ в Черноморском регионе совместно с НАТО

«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах», — приводит слова пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко «Газета.ru».

Помимо этого, Киев сообщил, что хотел бы видеть большее присутствие НАТО в Черном море.