Украина намерена разработать план по сдерживанию РФ в Черноморском регионе совместно с НАТО
Украина предложила Североатлантическому альянсу разработать совместный план по сдерживанию России в Черноморском регионе. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах», — приводит слова пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко «Газета.ru».
Помимо этого, Киев сообщил, что хотел бы видеть большее присутствие НАТО в Черном море.