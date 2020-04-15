Украина намерена обменяться пленными с ДНР и ЛНР до Пасхи

«Идут последние согласования по списку и по логистике», — отметили в пресс-службе офиса президента Украины.

В администрации лидера Незалежной заметили, что карантинные ограничения осложняют процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. Формат обмена пленными и его дата уточняются.