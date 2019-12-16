Украина намерена купить на деньги США летальное оружие

По данным издания, Конгресс США выделил украинским партнерам 300 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Пристайко заверил, что часть этих средств будет потрачена на закупку летального вооружения. По его словам, уже сформирован список того, что сейчас нужно украинской армии.

«Вы же знаете, что нам никто денег в коробках из-под обуви не пересылает. Эти деньги используются для производства, приобретения и поставок нужной нам техники и вооружения», — пояснил глава МИД.