Мир 05 августа 2023, 12:18 Украина намекнула на причастность к атаке на российский танкер Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к атаке на российский танкер «Сиг» РИА «Новости»

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал причастность ведомства к недавней атаке надводного морского дрона к атаке на российский танкер неподалеку от Керченского пролива. Его слова привела пресс-служба СБУ.

«Любой „хлопок“, происходящий с Крымским мостом или российскими кораблями, является эффективным и логичным шагом. Такие специальные операции в территориальных водах Украины являются полностью законными», — сказал он.

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Малюк отметил, что если российская сторона хочет прекращения подобных ситуаций, то ей необходимо покинуть территорию Украины.

«Для них будет лучше, если они сделают это быстрее. Потому что мы победим полностью», — добавил глава СБУ.

В ночь на 5 августа украинский надводный дрон атаковал российский танкер «Сиг» в 32 морских милях от Керченского пролива. В результате атаки танкер получил повреждение ниже ватерлинии, в Сети появились фотографии с подробностями ЧП.