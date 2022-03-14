Специалистам удалось отремонтировать линии электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной станции. Украина проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в организации.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси получил сообщение главы украинской атомной энергетической компании „Энергоатом“ Петра Котина, который проинформировал его, что специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий и теперь смогут поставлять необходимую внешнюю электроэнергию на АЭС, где расположены различные объекты с радиоактивными отходами после аварии 1986 года», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Все это время станция продолжала работать на резервных двигательных генераторах. 14 марта она вновь будет подключена к электросети Украины.

В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано.

Глава МАГАТЭ ранее призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины. Он подчеркивал, что нельзя допустить ядерного заражения местности.