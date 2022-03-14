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    14 марта 2022, 00:21

    Украина наладила подачу электричества на Чернобыльскую АЭС — МАГАТЭ

    МАГАТЭ: Украина наладила подачу электричества на Чернобыльскую АЭС

    Алексей Иванчин

    Специалистам удалось отремонтировать линии электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной станции. Украина проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в организации.

    «Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси получил сообщение главы украинской атомной энергетической компании „Энергоатом“ Петра Котина, который проинформировал его, что специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий и теперь смогут поставлять необходимую внешнюю электроэнергию на АЭС, где расположены различные объекты с радиоактивными отходами после аварии 1986 года», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

    Все это время станция продолжала работать на резервных двигательных генераторах. 14 марта она вновь будет подключена к электросети Украины.

    В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано.

    Глава МАГАТЭ ранее призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины. Он подчеркивал, что нельзя допустить ядерного заражения местности.