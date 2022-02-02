Газ, который Украина начала закупать у Венгрии, — российского происхождения, хотя по контрактам топливо является венгерским. То есть закупки происходят не через виртуальный, а через реальный реверс, сообщила «Страна.ua».

Издание отметило, что таким образом оператор ГТС Украины начал отрабатывать схему закупки газа в случае остановки транзита. При таком сценарии Украина будет закупать российский газ, но уже через Венгрию или Словакию. Эти посредники будут получать его через «Турецкий поток» или «Северный поток».

«[Украинские власти] будут, скорее всего, перекупать у венгров. Те уже готовятся сорвать куш — Орбан хочет попросить Путина увеличить поставки газа в Венгрию по контракту», — говорится в сообщении. При этом о заключении прямых контрактов с «Газпромом» Украина речь не ведет.

Накануне глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон объявил, что Украина впервые начал физически импортировать газ с территории Венгрии. Раньше у страны не было возможности реверсных поставок топлива.