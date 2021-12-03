Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове

Украина построит две военно-морские базы в Бердянске и Очакове. Об этом сообщил RT со ссылкой на слова украинского министра обороны Алексея Резникова.

Политик подчеркнул, что на данный момент начинается практическая часть строительства. При этом подобный проект реализуется благодаря поддержке Великобритании.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — отметил он в ходе заседания Верховной рады.