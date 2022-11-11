Мир 11 ноября 2022, 20:19 Украина начала строить стену на границе с Белоруссией Замглавы офиса Зеленского: Украина начала строить стену на границе с Белоруссией Telegram

Читать 360tv в

Украина начала возводить железобетонный забор на границе с Белоруссией. Рабочие построили уже около трех километров стены, сообщил в своем Telegram-канале замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«[На севере Украины] строят стену на границе с Белоруссией. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. <...> Уже обустроено около трех километров границы», — написал он.

Реклама

Строители, как отметил Тимошенко, продолжают работать. Он добавил, что украинские власти планируют не только возвести стену, но никаких подробностей раскрывать не стал.

Реклама

Аналогичное строительство идет в Житомирской и Ровенской областях. Там делают фортификационные сооружения и возводят забор.

В конце октября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Белоруссией решили усилить минирование территорий, а также оборонительные позиции и инженерное обустройство.

Украинские власти говорили о строительстве стены еще в 2014 году. Тогда с такой инициативой выступал бывший премьер страны Арсений Яценюк.