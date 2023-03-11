Мир 11 марта 2023, 18:15 Украина начала рыть траншеи на границе с Молдавией Пограничники Украины начали рыть траншеи на границе с Молдавией для борьбы с контрабандой

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Украинские пограничники начали копать траншеи на границе с Молдавией, в том числе для борьбы с контрабандой. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — сообщила она, сославшись на коллеги из Государственной пограничной службы Украины.

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Рвы можно заметить возле пунктов пропуска и на дорогах, проходящих вблизи от госграницы.

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Фотографии с выкопанными траншеями появились в молдавских соцсетях. В частности кадры опубликовал депутат парламента от Социалистической партии Молдавии Богдан Цырдя. Он сделал снимок на въезде в Окницу, город на севере Молдавии, и отметил, что украинские экскаваторы «работают беостановочно», усиленно копают километровые рвы на границе. Политик с недоумением вопросил, во что его страну «хотят втянуть».