Украина привлечет организаторов референдумов к уголовной ответственности | 360°

Мир 28 сентября 2022, 11:59 Поделиться Telegram

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Viber Украина привлечет организаторов референдумов к уголовной ответственности МИД Украины: компетентные органы начали разыскивать организаторов референдумов в Донбассе РИА «Новости»

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Украинские правоохранительные органы начали розыск организаторов референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. МИД Украины в заявлении на своем сайте пригрозил им уголовной ответственностью.

«Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа, <…> понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности», — сообщили в министерстве.

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Власти также прокомментировали итоги референдума о присоединении освобожденных регионов к России. МИД заявил, что не изменит административно-территориальную структуру страны, потребовал прекратить попытки решить конфликт дипломатическим путем и усилить военную помощь — поставить танки, системы ПРО и ПВО, дальнобойную артиллерию.

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В Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги голосования. Большинство жителей поддержали вхождение в состав России.

Международные наблюдатели нарушений не зафиксировали. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил, что обратится к президенту Владимиру Путину уже 28 сентября, а глава ДНР Денис Пушилин анонсировал поездку в Москву на подписание соглашения об интеграции.

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