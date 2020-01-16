Украина начала расследовать предполагаемую слежку за американским послом

Также в Палате представителей выдвинули предположение о заказном вмешательстве частных лиц в работу гаджетов посла.

«МВД Украины, в соответствии с требованиями международного и национального законодательства, гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса Соединенных Штатов Америки», — отметил заместитель директора Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец.