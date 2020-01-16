Украина начала расследовать предполагаемую слежку за американским послом
Украинская национальная полиция завела уголовное дело после того, как Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов заявил, что за бывшим американским послом Мари Йованович незаконно следили во время ее пребывания в Украине. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на ИА «Униан».
Также в Палате представителей выдвинули предположение о заказном вмешательстве частных лиц в работу гаджетов посла.
«МВД Украины, в соответствии с требованиями международного и национального законодательства, гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса Соединенных Штатов Америки», — отметил заместитель директора Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец.