Мир 04 декабря 2023, 05:57 Секретарь СНБО Украины признал, что его страна ведет позиционную борьбу с Россией Секретарь СНБО Данилов: Украина ведет позиционную борьбу с Россией РИА «Новости»

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Украина ведет с Россией позиционную борьбу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в беседе с японской телекомпанией NHK.

«Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — сказал он.

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По словам Данилова, Украина верит в возможность достичь преимущества в конфликте, однако стране необходимо большое количество оружия.

Ранее советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не может сама нарастить военное производство, чтобы сравняться с Россией на поле боя. Он отметил, что стране необходима дополнительная поддержка от западных союзников. Только в этом случае государство сможет участвовать в конфликте «до конца».

По мнению главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, США решили обвинить в провале лидера Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что политик является марионеткой Штатов.