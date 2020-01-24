Украина начала покупать российский газ без ограничений

Украина подписала прямые соглашения со странами ЕС. Это позволит стране покупать российский газ без ограничений техническими возможностями.

Об этом сообщил руководитель ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что по условиям предыдущего контракта Украина транспортировала газ за границу чрез один пункт, получала обратно через другой. Для этого были необходимы траты на прокачку газа. Кроме того, технически было невозможно забрать больше определенного количества газа.

После организации «виртуального реверса», Украина может получать весь объем газа, который идет через Украину за границу.

В декабре прошлого года депутат Верховной рады заявил, что Украина переплатила около полутора миллиардов долларов за поставки газа по реверсной системе из Европы. Он подчеркнул, что несмотря на то, что в «Нафтогазе» заявляют о приобретении «европейского газа», на самом деле он российский. Газ просто возвращается на Украину после пересечения западной госграницы страны.