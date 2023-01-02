Мир 02 января 2023, 21:13 Украина начала подготовку к саммиту с ЕС Пресс-служба Зеленского назвала 3 февраля датой киевского саммита Украина — ЕС РИА «Новости»

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Саммит Украина — Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля. Как сообщила пресс-служба офиса президента страны Владимира Зеленского, будущее заседание стало одной из тем беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», — говорится в тексте сообщения.

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О том, что в феврале на встречу с Зеленским в Киев прибудут Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, в конце декабря сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Брюсселе. В каком формате пройдут переговоры, собеседник агентства не уточнил.

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Беседа президента Украины Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прошла в понедельник, 2 января. Руководитель высшего исполнительного органа ЕС пообещала передать Украине генераторы, лампочки, навесы, школьные автобусы, а также продолжить оказание финансовой помощи.