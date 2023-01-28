Мир 28 января 2023, 15:51 Украина начала переговоры с Западом по поставке ракет для ударов по Крыму Офис президента Украины сообщил о переговорах по поставкам ракет для удара по Крыму freepik

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Украина ускоренно ведет переговоры с Западом по поставке авиации и ракет повышенной дальности, которые позволят уничтожить артиллерийские склады ВС России. Много таких складов расположено в Крыму, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«На переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация», — процитировало Подоляка РИА «Новости».

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По его словам, партнеры Украины на Западе осознают необходимость таких поставок и, вероятно, получить их удастся «в короткое время». Политик указал, что Украине нужно до 500 танков, причем получить их она рассчитывает в течение полутора-двух месяцев.

Михаил Подоляк считает, что украинские власти должны «четко ежедневно рассказывать» о том, какое вооружение необходимо.