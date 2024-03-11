Мир 11 марта 2024, 13:20 Украина начала переговоры с Западом о возобновлении авиасообщения Кубраков: Украина обсуждает с США возможность возобновления авиасообщения Anatolii Stepanov / Global Look Press

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Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами насчет открытия воздушного пространства для возобновления авиасообщения. Об этом рассказал министр инфраструктуры республики Александр Кубраков в интервью «РБК Украина».

По его словам, власти страны уже запустили переговорный процесс с представителями США и Евросоюза о возобновлении пассажирского авиасообщения. Кубраков уточнил, что Украина также консультируется с Израилем по организации воздушного пространства в условиях боевых действий.

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«Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов», — подчеркнул он.

Как уточнил украинский министр, уже несколько авиакомпаний из Европы заявили о готовности работать на республиканском рынке. Какие именно, Кубраков не уточнил. Также он добавил, что правительство Украины хочет создать национальную авиакомпанию.

О планах по открытию воздушного пространства Кубраков сообщал на форуме «Украина. Год 2024», который прошел в феврале. Тогда он называл процесс сложным из-за вопросов безопасности.