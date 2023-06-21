Мир 21 июня 2023, 01:02 Украина начала переговоры с Западом о производстве оружия Reuters: Украина готовит контракты для производства западных вооружений на Украине РИА «Новости»

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Украинские власти начали переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева, сейчас с производителями ведутся детальные дискуссии.

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«И мы уверены, что подпишем контрактные соглашения в течение нескольких месяцев». Уточняется, что переговоры ведутся с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы», — сказал он.

Также Боев добавил, что некоторые компании уже готовы вложить инвестиции в производство беспилотников. Источник агентства сообщил, что связанные с тестированием беспилотных летательных аппаратов стандарты ЕС могут затруднить получение компаниями согласия на их производство на Украине.

Евросоюз подготовил новый пакет финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. По данным Bloomberg, киевский режим обяжут потратить эти деньги на первоочередные обязательства и инфраструктуру.