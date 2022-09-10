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Украина попросила у США кредит на газ в 1,5 млрд долларов — СМИ

Bloomberg: Украина ведет переговоры с США по кредиту на газ в 1,5 млрд долларов

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Власти Украины ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении ей кредита на полтора миллиарда долларов на покупку газа. Об этом написало агентство Bloomberg.

По его данным, тему вчера обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече 9 сентября. Стороны обговорили вопросы энергетической безопасности и тему будущего отопительного сезона, уточнило Nation News. На каком этапе находятся переговоры, не сообщается.

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В конце августа бывший спикер Рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна воровать российский газ и самостоятельно продавать его Евросоюзу.

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Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на российский газ. Как написало ИА НСН, министры энергетики решили выступить против ограничений после ультиматума президента России Владимира Путина. Он заявил, что страна откажется от поставок в страны, которые решат ввести потолок цен на сырье из РФ.

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