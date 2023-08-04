Мир 04 августа 2023, 08:24 Украина начала переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности Госдеп подтвердил начало переговоров с Украиной по предоставлению гарантий безопасности РИА «Новости»

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Власти США и Украины приступили к переговорам о долгосрочных обязательствах в области безопасности между двумя странами. Данные об этом подтвердили в Госдепартаменте, сообщило РИА «Новости».

Переговорный процесс начался 3 августа. На встрече присутствовали представители Госдепа, Пентагона, Совета нацбезопасности США и представители Украины.

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«Наши двусторонние обязательства будут направлены на обеспечение Украины устойчивыми силами, способными защищать ее сейчас», — указали в Госдепе.

Ранее о начале переговоров в Telegram сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он пояснил, что обсуждение гарантий безопасности предусмотрено совместной декларацией о поддержке республики. Документ согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе.

По словам Ермака, это является основой для разработки двусторонних соглашений.