Мир 07 марта 2024, 16:43 Украина начала переговоры с Казахстаном о закупке российской военной продукции РИА «Новости»: Украина обсуждает с Казахстаном закупку военной продукции РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

ГК «Укрспецэкспорт» договаривается с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По его данным, речь может идти о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов МиГ-29 и Су-24.

Реклама

«„Укрспецэкспорт“ ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO „ИГТ“, ИА „Сыздыков Т.С.“, — констатировал собеседник агентства.

Он отметил, что у казахстанской стороны могут быть «скрытые карты в игре в политику многовекторности». Вероятно, Казахстан хочет сохранить «равноудаленную позицию» — вести диалог как с Западом, так и с Россией, своим главным гарантом безопасности, однако сильно рискует пошатнуть союзнические отношения, подчеркнул источник.

Ранее западные СМИ указали на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, и конфликт зашел в тупик.