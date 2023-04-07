Важное 07 апреля 2023, 15:24 Украина начала набирать новых опытных специалистов для американских биолабораторий Минобороны: Украина набирает новых специалистов для биолабораторий США Unsplash

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Украина набирает для работы в биолабораториях США новых специалистов с опытом в исследованиях двойного назначения. Об этом заявил на брифинге начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он уточнил, что через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) собирают данные о местонахождении сотрудников, имеющих опыт участия в так называемых украинских проектах, и ищут новых специалистов в области разработки оружия массового поражения.

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«Обратите внимание на распространяемую через сайт УНТЦ анкету для обучаемых на специальных курсах. При этом обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения», — подчеркнул Кириллов.

Он добавил, что с 24 по 26 апреля пройдет онлайн-обучение кандидатов, параллельно планируется очная встреча в Варшаве. Участникам предложат продолжить работать над закрытыми проектами на Украине и за ее пределами. Кириллов не исключил, что под видом обучающих курсов могут организовывать мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против России.

Генерал-лейтенант отметил, что многие, скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, уехали из Украины. Американская администрация принимает экстренные меры для их розыска и возвращения, чтобы предотвратить возможную утечку.