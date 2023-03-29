Мир 29 марта 2023, 07:31 Украина начала мобилизовать в ряды ВСУ открытых наркоманов Украинский пленный Федоров сообщил о мобилизации в ВСУ открытых наркоманов с судимостями РИА «Новости»

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Украинский режим начал мобилизовать в ряды ВСУ людей с наркотической зависимостью, в том числе с судимостями по соответствующим статьям. Об этом РИА «Новости» сообщил военнопленный Александр Федоров.

Он признался, что сам состоится на учете по статье о наркотиках.

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«Мы у меня самого две судимости есть, за хранение. На уровне военкомата это пробивается очень легко, однако там решили закрыть глаза. Медкомиссия совсем условная, на статьи просто не обратили внимания», — сказал он.

Федоров заявил, что в рядах ВСУ многие «сидят» на наркотиках, которые представители властей раздают сами по официальной программе.

«Так называемая программа замещения, тебе выдают эти таблетки, а ты платишь деньги. Скорее всего, там уже коррупционная схема. Придешь сам, привел товарища, получаешь скидку», — отметил военнопленный.

Ранее психиатр Василий Шуров объяснил «360», что боевики употребляют наркотики, чтобы почувствовать себя неуязвимыми на поле боя.