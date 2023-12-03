Мир 03 декабря 2023, 21:24 Украина начала «мобилизовать» котов для борьбы с грызунами на позициях ВСУ Bild: на позиции ВСУ начали отправлять котов для борьбы с грызунами и змеями Freepik

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Военное командование ВСУ начало призывать «на службу» котов, перед которыми стоит задача избавления от грызунов на передовых позициях. Об этом немецкому изданию Bild сообщил украинский военнослужащий.

Кошек решили привлечь, чтобы защитить от грызунов продовольствие и оружие. Крысы и мыши проникают в спальники и кусают людей, рассказал солдат ВСУ.

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Украинские волонтеры знают о проблеме с грызунами и пытаются помочь военным, собирают пожертвования на ловушки для мышей. Солдаты используют для защиты продовольствия котов, некоторые животные уже удостоились награды за успешную охоту.

Мыши внезапно стали участниками СВО, они нападают на позиции ВСУ и сгрызают все, что попадется по пути. Ученые считают, что это естественный процесс, животные расплодились из-за обилия еды. Грызуны представляют опасность и как переносчики болезней.