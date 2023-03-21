Мир 21 марта 2023, 17:55 Украина начала готовиться к наступлению на Луганск и Запорожье — СМИ Bild: Украина хочет отрезать России наземное сообщение с Крымом Сайт президента Украины

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Киевский режим начал подготовку наступления на Луганск и Запорожье с целью отрезать российским войскам наземное сообщение с Крымом. Об этом сообщили в материале немецкой газеты Bild со ссылкой на чиновника НАТО.

По словам источника, Россия верно считает, что основное наступление Вооруженных сил Украины будет проходить в Луганской и Запорожской областях. Натовский чиновник подчеркнул, что ВСУ собираются «разрушить сухопутный мост в Крым». Он добавил, что власти Украины начнут пользоваться оружием стран Запада уже в мае.

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин уже говорил о том, что украинские подразделения могут пойти в атаку в ближайшие две недели. По его словам, российским силам нужно забыть о разногласиях и подготовиться к ударам со стороны противника.

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что в рядах ВСУ наблюдается серьезная нехватка офицеров. Сейчас в украинской армии хотят присваивать это звание солдатам, которые не имеют высшего образования, но уже набрались опыта.