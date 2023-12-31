31 декабря 2023, 04:09
Украина на Совбезе ООН заявила, что «число смертей будет расти»
Представитель Украины в ООН Дворник: будет расти и число смертей и страданий
Представитель Украины в ООН Сергей Дворник на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что пока продолжается конфликт, «будет расти число смертей и страданий». Заседание транслировали в Telegram-канале российского постпредства.
«Пока длится этот конфликт <…> будет расти и число смертей и страданий», — заявил Дворник.
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При этом представитель Украины прямо не прокомментировал удары ВСУ по Белгороду, что стало причиной запрошенного РФ заседания.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание. Дипломат призвал все правительства и международные структуры осудить теракт, в котором погибли мирные жители.
ВСУ
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ООН
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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