Мир 31 декабря 2023, 04:09 Украина на Совбезе ООН заявила, что «число смертей будет расти» Представитель Украины в ООН Дворник: будет расти и число смертей и страданий Unsplash

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Представитель Украины в ООН Сергей Дворник на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что пока продолжается конфликт, «будет расти число смертей и страданий». Заседание транслировали в Telegram-канале российского постпредства.

«Пока длится этот конфликт <…> будет расти и число смертей и страданий», — заявил Дворник.

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При этом представитель Украины прямо не прокомментировал удары ВСУ по Белгороду, что стало причиной запрошенного РФ заседания.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание. Дипломат призвал все правительства и международные структуры осудить теракт, в котором погибли мирные жители.