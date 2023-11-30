Мир 30 ноября 2023, 06:58 «Украина на пути в НАТО». Блинкен раскрыл, что нужно для вступления в альянс Госсекретарь Блинкен: Украина вступит в НАТО, когда это одобрят все члены Oberhaeuser via www.imago-images/www.imago-images.de/globallookpress

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Киевскому режиму вновь пообещали членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Однако интеграция произойдет только в том случае, если ее одобрят все участники этих сообществ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

«Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены», — сказал он.

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Энтони Блинкен отдельно встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил, что «Украина на пути в НАТО». Он подтвердил, что данные на июльском саммите в Вильнюсе обещания еще в силе. Однако, по словам госсекретаря, для вступления в альянс стране придется выполнить определенные условия и заручиться поддержкой всех членов.

Интерес рядовых украинцев к вступлению в НАТО упал на 7%, показал опрос соцгруппы «Рейтинг». В случае референдума 78% респондентов проголосуют за интеграцию в альянс.