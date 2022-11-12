12 ноября 2022, 01:54
Украина может остаться без американского оборудования для обогрева грядущей зимой
Foreign Policy: США испытали трудности в передаче Украине оборудования для обогрева
Соединенные Штаты столкнулись с трудностями в предоставлении киевскому режиму оборудования для обогрева и выработки электричества. Об этом сообщило издание Foreign Policy.
По данным агентства, с начала спецоперации США испытывают проблемы с обеспечением Украины необходимой материальной помощью. Эта ситуация привела к росту разочарования в обеих странах.
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«Неспособность американской стороны предоставить материальную помощь, в том числе продовольственную, помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами вызвала проблемы», — отметили в издании.
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При этом агентство упомянуло, что американскому президенту Джо Байдену и его администрации трудно удовлетворить запросы Украины, так как Белый дом привык помогать материально государствам с более теплым климатом.
Накануне Байден предположил, что украинские конфликт закончится после того, как российские силы выведут свои войска с территории страны. При этом Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам. Однако сам киевский режим от них пока отказывается.
США
Украина
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