Мир 12 ноября 2022, 01:54 Украина может остаться без американского оборудования для обогрева грядущей зимой Foreign Policy: США испытали трудности в передаче Украине оборудования для обогрева Pxhere

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Соединенные Штаты столкнулись с трудностями в предоставлении киевскому режиму оборудования для обогрева и выработки электричества. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

По данным агентства, с начала спецоперации США испытывают проблемы с обеспечением Украины необходимой материальной помощью. Эта ситуация привела к росту разочарования в обеих странах.

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«Неспособность американской стороны предоставить материальную помощь, в том числе продовольственную, помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами вызвала проблемы», — отметили в издании.

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При этом агентство упомянуло, что американскому президенту Джо Байдену и его администрации трудно удовлетворить запросы Украины, так как Белый дом привык помогать материально государствам с более теплым климатом.

Накануне Байден предположил, что украинские конфликт закончится после того, как российские силы выведут свои войска с территории страны. При этом Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам. Однако сам киевский режим от них пока отказывается.