Украина может начать получать танки Т-72 из Германии при помощи Словении

Власти Германии готовятся к тому, чтобы начать поставлять на Украину танки Т-72. Отправка вооружения будет совершаться при помощи Словении, сообщил телеканал n-tv.

Согласно предварительным данным, эта операция может пройти в рамках кругового обмена. Он заключается в том, что Любляна направит в Киев танки. В ответ на это Берлин поставит в страну немецкие боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), сообщило РИА «Новости».

Не так давно глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, в которых будет находиться вооружение для Украины, могут стать законной целью для России.