Мир 29 декабря 2023, 10:44 Украина могла уже получить первые истребители F-16 Newsweek: Украина могла уже получить первую партию F-16 piqsels

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Западные страны могли отправить на Украину первую партию истребителей F-16 и не объявить об этом, написала газета Newsweek со ссылкой на источник. По данным журналистов, это «вполне вероятно».

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — указывается в материале.

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Источник уточнил, что первые самолеты могли поступить в страну 27 декабря.

Бывший специальный советник главкома ВСУ Дэниел Райс отметил, что Запад «научился не объявлять» о новых поставках вооружения для ВСУ.

Нидерланды пообещали Украине 18 истребителей F-16. Правда, как отметил в беседе с «360» член координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов, ВСУ сейчас больше нуждаются в штурмовиках и бомбардировщиках.

На днях британское Минобороны отчиталось, что первая группа украинских пилотов прошла в стране базовую подготовку к работе с истребителями F-16. Теперь военные отправились в Данию для отработки знаний на практике.