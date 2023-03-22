Мир 22 марта 2023, 00:54 Украина модернизирует старое советское оружие Украина модернизирует старые советские пушки, из-за высокой стоимости нового вооружения Unsplash

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Украина модернизирует старое советское оружие, технические параметры которого фактически сопоставимы с характеристиками имеющегося у стран-партнеров. Об этом заявил начальник Главного управления боевых систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов. Его слова привело местное агентство УНН.

Киев модернизирует старые советские пушки, чтобы восполнить дефицит в 2000 единиц артиллерийских орудий.

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«Мы начали модернизировать старое советское оружие. Новое вооружение стоит слишком дорого. А у нас есть возможность модернизировать старые пушки до таких технических характеристик, чтобы они фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров. У нас потребность — около двух тысяч стволов. Со временем они выходят из строя, поэтому требуют обновления», — сообщил Баранов.

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Ранее Пентагон заявил, что объем военной помощи Киеву за время президентства Джо Байдена превысил 33 миллиарда долларов. Отмечается, что Соединенные штаты выделили Украине более 32,5 миллиарда долларов с момента начала СВО. Однако США анонсировали еще один пакет помощи киевскому режиму. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, это 34-е выделение оружия и снаряжения Соединенных штатов Украине.