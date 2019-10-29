  • Украина минами сорвала разведение сил в ДНР — Басурин

    29 октября 2019, 18:43

    Ольга Ситникова

    Украинская сторона сорвала разведение сил в ДНР в районе Петровского, применив мины натовского стандарта. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на спикера Управления Народной милиции ДНР, полковника Эдуарда Басурина.

    Он отметил, что все зависит от киевской стороны.

    «В тот момент, когда происходило разведение в Золотом, у нас был обстрел Петровского из минометов и гранатометов. Поэтому это все зависит от украинской стороны. Мы неоднократно заявляли, подчеркивали и продолжим говорить, что мы готовы выполнить рамочное соглашение. В частности — по Петровскому» — отметил Эдуард Басурин.

    По словам спикера, решение развести силы принимается в Минске, поэтому «оттуда надо ждать каких-то сообщений».

    Он добавил, что на сегодняшнем обстреле не было жертв и разрушений.

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    «Мы зафиксировали факты, единственное, что хотелось бы подчеркнуть, — применялись мины калибром 60 миллиметров. Это — натовский стандарт! На Украину поставляется из Польши. То есть Украина применяет минометы по стандартам НАТО», — заметил Басурин.

    Полковник убежден, что сегодняшнюю ситуацию спровоцировало несогласие военных Киева с решением Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

    «Возможно, командир бригады ВСУ не согласен с решением верховного главнокомандующего, это протест военных против того, что происходит. Другого у меня объяснения нет», — подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее сегодня в Донбассе снова разводили войска. Вооруженные силы Украины и луганские ополченцы начали отход от зоны разграничения в городе Золотое.