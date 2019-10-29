Он отметил, что все зависит от киевской стороны.

«В тот момент, когда происходило разведение в Золотом, у нас был обстрел Петровского из минометов и гранатометов. Поэтому это все зависит от украинской стороны. Мы неоднократно заявляли, подчеркивали и продолжим говорить, что мы готовы выполнить рамочное соглашение. В частности — по Петровскому» — отметил Эдуард Басурин.

По словам спикера, решение развести силы принимается в Минске, поэтому «оттуда надо ждать каких-то сообщений».

Он добавил, что на сегодняшнем обстреле не было жертв и разрушений.

Развод войск возобновился в Донбассе. Но Украина опять хитрит Подробнее

«Мы зафиксировали факты, единственное, что хотелось бы подчеркнуть, — применялись мины калибром 60 миллиметров. Это — натовский стандарт! На Украину поставляется из Польши. То есть Украина применяет минометы по стандартам НАТО», — заметил Басурин.

Полковник убежден, что сегодняшнюю ситуацию спровоцировало несогласие военных Киева с решением Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

«Возможно, командир бригады ВСУ не согласен с решением верховного главнокомандующего, это протест военных против того, что происходит. Другого у меня объяснения нет», — подчеркнул Эдуард Басурин.

Ранее сегодня в Донбассе снова разводили войска. Вооруженные силы Украины и луганские ополченцы начали отход от зоны разграничения в городе Золотое.