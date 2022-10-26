Украина лишится поддержки Запада из-за слов Зеленского об Израиле | 360°

26 октября 2022, 07:11
Украина лишится поддержки Запада из-за слов Зеленского об Израиле
NR: из-за обвинений в адрес Израиля Владимир Зеленский может потерять поддержку Запада
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ поставлять оружие. Эти обвинения могут стоить ему поддержки со стороны Запада, заявил обозреватель National Review Бобби Миллер.
С начала спецоперации Владимир Зеленский и его правительство время от времени теряли доверие из-за вмешательства во внутриполитические дела других стран, которые отказывали Украине в помощи. Это подкрепляло позицию его недоброжелателей.
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Он повторил эту ошибку, раскритиковав Израиль за недостаточную, по его мнению, поддержку. В видеообращении для конференции «Гаарец» (Haaretz’s Democracy Conference) Владимир Зеленский заявил, что отказ израильских властей направить перехватчики дронов-камикадзе спровоцировал укрепление связей между Ираном и Россией.
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«Зеленский не делает себе одолжений, когда выдвигает подобные преувеличенные обвинения. Они подпитывают опасения союзников по поводу увеличения поддержки Украины», — заявил журналист.
Он посоветовал президенту Украины изменить тон обращения к потенциальным партнерам. Бобби Миллер также отметил, что в реальности его обвинения неоправданны, потому что позиция Израиля не сделала Иран стороной конфликта.
Владимир Зеленский
Израиль
Украина
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