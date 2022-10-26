Украина лишится поддержки Запада из-за слов Зеленского об Израиле | 360°

Мир 26 октября 2022, 07:11 Украина лишится поддержки Запада из-за слов Зеленского об Израиле NR: из-за обвинений в адрес Израиля Владимир Зеленский может потерять поддержку Запада РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ поставлять оружие. Эти обвинения могут стоить ему поддержки со стороны Запада, заявил обозреватель National Review Бобби Миллер.

С начала спецоперации Владимир Зеленский и его правительство время от времени теряли доверие из-за вмешательства во внутриполитические дела других стран, которые отказывали Украине в помощи. Это подкрепляло позицию его недоброжелателей.

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Он повторил эту ошибку, раскритиковав Израиль за недостаточную, по его мнению, поддержку. В видеообращении для конференции «Гаарец» (Haaretz’s Democracy Conference) Владимир Зеленский заявил, что отказ израильских властей направить перехватчики дронов-камикадзе спровоцировал укрепление связей между Ираном и Россией.

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«Зеленский не делает себе одолжений, когда выдвигает подобные преувеличенные обвинения. Они подпитывают опасения союзников по поводу увеличения поддержки Украины», — заявил журналист.

Он посоветовал президенту Украины изменить тон обращения к потенциальным партнерам. Бобби Миллер также отметил, что в реальности его обвинения неоправданны, потому что позиция Израиля не сделала Иран стороной конфликта.