01 сентября 2023, 09:35
Украина лишилась важнейшего западного союзника после отставки Уоллеса
Breitbart: отставка Бена Уоллеса обернулась большими потерями для Украины
Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса стала большой потерей для Украины. Киевский режим лишился одного из самых близких западных союзников, сообщило американское издание Breitbart.
«Украина теряет одного из <...> союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса», — указали в заголовке публикации.
Реклама
Издание напомнило, что именно бывший глава британского министерства обороны курировал «военную реакцию» страны на происходящее в зоне СВО. Свой пост Уоллес занимал в течение четырех лет.
В сообщении также указали, что сам экс-министр в заявлении об отставке призвал руководство Британии увеличить финансирование вооруженных сил, так как считает, что в следующее десятилетие «мир станет менее безопасным и стабильным».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично попрощалась с экс-главой британского Минобороны, назвав его «агентом 006» и человеком, который заразил украинские земли радиацией через поставки снарядов с обедненным ураном.
Британская пресса уже заявила, что вакантный пост могут занять замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян или замглавы Минфина Джон Глен.
Великобритания
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама