Мир 01 сентября 2023, 09:35 Украина лишилась важнейшего западного союзника после отставки Уоллеса Breitbart: отставка Бена Уоллеса обернулась большими потерями для Украины РИА «Новости»

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Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса стала большой потерей для Украины. Киевский режим лишился одного из самых близких западных союзников, сообщило американское издание Breitbart.

«Украина теряет одного из <...> союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса», — указали в заголовке публикации.

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Издание напомнило, что именно бывший глава британского министерства обороны курировал «военную реакцию» страны на происходящее в зоне СВО. Свой пост Уоллес занимал в течение четырех лет.

В сообщении также указали, что сам экс-министр в заявлении об отставке призвал руководство Британии увеличить финансирование вооруженных сил, так как считает, что в следующее десятилетие «мир станет менее безопасным и стабильным».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично попрощалась с экс-главой британского Минобороны, назвав его «агентом 006» и человеком, который заразил украинские земли радиацией через поставки снарядов с обедненным ураном.

Британская пресса уже заявила, что вакантный пост могут занять замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян или замглавы Минфина Джон Глен.