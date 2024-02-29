Мир 29 февраля 2024, 08:44 Украина лишилась сторонника в Сенате США AFP: лидер республиканцев в Сенате США покинет свой пост Unsplash

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Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, которому исполнилось 82 года, в ноябре 2024 года покинет пост. Об этом сообщило агентство AFP.

В американском конгрессе заговорили о его отставке, когда Макконнелл прямо во время выступления впал в прострацию. Позднее политик подтвердил информацию о своем уходе. Он подчеркнул, что пришло время для новых людей в рядах республиканцев.

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Макконнелл является одним из однопартийцев Дональда Трампа, поддерживающим помощь Украине. За это сторонники бывшего президента называют его коллаборационистом демократа Джо Байдена. С уходом Макконнелла Украина лишится своего главного сторонника среди республиканцев.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гаетц заявил, что деньги для Украины отмывают в разных странах мира. Он подчеркнул, что не стоит помогать другим государствам в ущерб себе.