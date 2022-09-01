Все новости

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Реклама

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

01 сентября 2022, 23:16

Украина упразднила делегацию в трехсторонней контактной группе

Зеленский упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе

Читать 360tv в

Украинскую делегацию, работавшую в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, упразднили. Указы по работе делегации и ее состава подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года „О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе“», — говорится в документе.

Реклама

Фактически Зеленский отменил сразу шесть указов, регламентирующих работу делегации страны в контактной группе.

Реклама

Кроме Украины туда входили представители России и ОБСЕ. Благодаря работе трехконтактной группы проходили переговоры так называемого нормандского формата с участием Германии и Франции на разных уровнях.

В рамках этой работы появились планы по прекращению огня в Донбассе и дальнейшем урегулировании ситуации — Минские соглашения.

Власти Украины отказались выполнить требования по принятию закона о предоставлении Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса, который предусматривал сохранение права на языковое самоопределение и полную амнистию всем участникам конфликта.

Не подействовала на Киев даже резолюция Совета Безопасности ООН, по которой Минские соглашения признали обязательными для выполнения.

Украина предлагала предоставить республикам Донбасса особый статус только на своих условиях: проведение выборов в регионе по законам страны, а также полный контроль над участком границы с Россией.

Украина

Минские соглашения

Конфликт на востоке Украины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама