Мир 01 сентября 2022, 23:16 Поделиться Telegram

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Viber Украина упразднила делегацию в трехсторонней контактной группе Зеленский упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе Источник фото: РИА «Новости»

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Украинскую делегацию, работавшую в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, упразднили. Указы по работе делегации и ее состава подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года „О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе“», — говорится в документе.

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Фактически Зеленский отменил сразу шесть указов, регламентирующих работу делегации страны в контактной группе.

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Кроме Украины туда входили представители России и ОБСЕ. Благодаря работе трехконтактной группы проходили переговоры так называемого нормандского формата с участием Германии и Франции на разных уровнях.

В рамках этой работы появились планы по прекращению огня в Донбассе и дальнейшем урегулировании ситуации — Минские соглашения.

Власти Украины отказались выполнить требования по принятию закона о предоставлении Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса, который предусматривал сохранение права на языковое самоопределение и полную амнистию всем участникам конфликта.

Не подействовала на Киев даже резолюция Совета Безопасности ООН, по которой Минские соглашения признали обязательными для выполнения.

Украина предлагала предоставить республикам Донбасса особый статус только на своих условиях: проведение выборов в регионе по законам страны, а также полный контроль над участком границы с Россией.

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