Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, сообщил канал TVR Moldova. Товар был оплачен ранее и должен был отправиться в Китай, но был перенаправлен в разные районы Украины.

«Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины», — заявил в комментарии телеканалу директор компании Симион Мудря. Его слова привело РИА «Новости».

В порту, по его словам, была не только продукция этой компании.

«Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк», — отметил Мудря. По его словам, юристы компании подали документы для разбирательства.

В контейнерах, которые должны были отправиться в Китай, был товар на сумму в 100 тысяч евро. Груз предварительно уже был оплачен.

В начале марта Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщила о том, что власти Украины удерживают у себя больше 140 российских грузовиков, водители не могли выехать из страны. Машины прибыли на Украину еще до начала спецоперации России и на начало марта удерживались властями.