Украина извинилась перед Румынией за слова об оккупации

Румынскому министерству не понравились слова Зеленского о том, что «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии».

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины», — отметила дипмиссия в официальном заявлении.

Однако выяснилось, что проблемой стал некорректный перевод одного слова. Так, слово «заняли» появилось в англоязычной версии в качестве «occupied», то есть «оккупировали». Позже его заменили на более тактичное «taken», что означает «заняли».

Банков подчеркнул, что такая ситуация неприятна для обеих сторон конфликта.