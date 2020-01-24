Украина извинилась перед Румынией за слова об оккупации
Ранее Владимир Зеленский вспомнил о Северной Буковине в речи ко Дню соборности. МИД Румынии возмутило высказывание президента. Однако украинский посол Александр Банков уже извинился за неправильный перевод. Об этом сообщил «Царьград».
Румынскому министерству не понравились слова Зеленского о том, что «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии».
«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины», — отметила дипмиссия в официальном заявлении.
Однако выяснилось, что проблемой стал некорректный перевод одного слова. Так, слово «заняли» появилось в англоязычной версии в качестве «occupied», то есть «оккупировали». Позже его заменили на более тактичное «taken», что означает «заняли».
Банков подчеркнул, что такая ситуация неприятна для обеих сторон конфликта.