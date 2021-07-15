Украина изменила название праздника «День защитника». Причиной стали проблемы гендерного неравенства

Власти Украины приняли решение переименовать государственный праздник «День защитника Украины» в «День защитников и защитниц Украины». Причиной такого решения стали проблемы гендерного неравенства. Об этом сообщил ТАСС.

Новый законопроект поддержали 317 депутатов из необходимых 226, передала «ПолитРоссия».

В пояснительно записке говорится, что изменение «будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествования женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника».

Изменения были внесены в статью Кодекса законов о труде «Праздничные и нерабочие дни». Праздник на Украине стал ежегодно отмечаться с 2014 года. В качестве даты празднования было выбрано 14 октября.