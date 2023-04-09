Мир 09 апреля 2023, 20:50 Украина истощит ресурсы ПВО к концу мая — СМИ WP: системы ПВО Украины истощат свой ресурс среднего радиуса к 23 мая Википедия

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Системы противовоздушной обороны Украины среднего радиуса действия исчерпают себя к 23 мая. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные данные разведки США.

«Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит еще против двух-трех волн ударов», — привело издание данные Пентагона.

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Разведка анализировала ситуацию с запасами боеприпасов на Украине в конце февраля-начале марта этого года. Эксперты Пентагона выяснили, что ВСУ исчерпали поставленные с Запада ресурсы и испытывают острую нехватку вооружений.

Журналисты отметили, что Украине нужно направить работу систем ПВО на истребители и вертолеты, а не использовать ресурсы для меньших угроз вроде беспилотников.

Утечка данных из Пентагона может помешать контрнаступлению ВСУ, сообщило радио Sputnik. В Сеть попали сотни документов, касающихся Украины, Китая и стран Ближнего Востока.