Украина испытала крылатые ракеты «Нептун»

Украинские военные испытали ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» на полигоне в Одесской области. Пуски по целям в Черном море прошли успешно.

«Первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров, а вторая — на расстоянии до 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров», — приводит портал «Армія Inform» слова руководителя конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олега Коростелева.

Собеседник отметил, что ракеты успешно поразили обе цели, и поздравил всех с удачными испытаниями. Обе ракеты запустили практически одновременно, с интервалом в две секунды.

В апреле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов похвастался, что у Киева появился ракетный щит.

Он признался, что сейчас на Украине есть определенные проблемы с государственными заказами и финансированием. Без них ракетная программа существовать не может. Оборонный заказ в этом году не предусматривает принятия на вооружение новых дивизионов ракет «Нептун».