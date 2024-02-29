Мир 29 февраля 2024, 18:37 Украина испугалась прорыва обороны ВСУ к лету Bloomberg: украинские власти опасаются, что Россия прорвет оборону ВСУ к лету РИА «Новости»

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Власти Украины опасаются, что уже к лету 2024 года российские силы прорвут ее линию обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«В Киеве боятся, что Россия сломит оборону в летние месяцы. Они думают, что если союзники не передадут вооружения, то российская армия наберет существенный темп к лету. Оценки внутри становятся очень мрачными, пессимизм постепенно нарастает», — отметили авторы статьи.

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Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в зоне СВО ситуация остается непростой из-за просчетов со стороны ряда командиров. По его словам, самая тяжелая обстановка — на Запорожском и Авдеевском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ сейчас полностью зависят от американских поставок вооружений. Он предрекал полный крах страны без помощи США.