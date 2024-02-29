29 февраля 2024, 18:37
Украина испугалась прорыва обороны ВСУ к лету
Bloomberg: украинские власти опасаются, что Россия прорвет оборону ВСУ к лету
Власти Украины опасаются, что уже к лету 2024 года российские силы прорвут ее линию обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«В Киеве боятся, что Россия сломит оборону в летние месяцы. Они думают, что если союзники не передадут вооружения, то российская армия наберет существенный темп к лету. Оценки внутри становятся очень мрачными, пессимизм постепенно нарастает», — отметили авторы статьи.
Реклама
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в зоне СВО ситуация остается непростой из-за просчетов со стороны ряда командиров. По его словам, самая тяжелая обстановка — на Запорожском и Авдеевском направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ сейчас полностью зависят от американских поставок вооружений. Он предрекал полный крах страны без помощи США.
США
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама