Мир 03 марта 2024, 21:30 Украина испугалась поражения в энергетической войне с Россией Глава ДТЭК Тимченко предрек поражение Украины в энергетической войне с РФ Flickr

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Без обещанной помощи США Украина может потерпеть поражение в энергетической войне против России. Об этом глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью для The Financial Times.

«Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность», — подчеркнул он.

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По мнению Тимченко, поражение неизбежно для Украины, если Белый дом продолжит затягивать поставки помощи. Эти опасения усиливаются на фоне необходимого восстановления энергетических объектов страны после еженедельных обстрелов.

Тимченко считает, победа Украины зависит не только от военных событий на поле боя, но и от того, сможет ли выжить в текущем конфликте экономика страны.

Киевская городская военная администрация ранее сообщила, что за весь 2023 год 63% инфраструктурных объектов в столице Украины были повреждены или разрушены.