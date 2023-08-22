Мир 22 августа 2023, 02:13 Украина испугалась победы Трампа и готовится к сокращению военной помощи США Politico: Украина готовится к победе Трампа и снижению военной помощи от США Pixabay

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На Украине готовятся к надвигающемуся возвращению экс-президента Дональда Трампа и возможным изменениям политики США в отношении военной помощи. Украинцы теперь увеличивают собственную индустрию вооружений, написало издание Politico.

Все большую роль в поставке вооружений играют частные фирмы и отдельные лица, сообщила газета. Они занимаются поиском военных технологий на мировом рынке, а также собирают бронетехнику, беспилотники и снаряды.

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«С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений», — отметило издание.

Также в газете написали, что другие кандидаты-республиканцы «только повышают страх украинцев», это указывает на неспособность Киева сохранять жизнеспособность армии без поддержки извне.

Соцопросы в США показали растущую популярность экс-президента Трампа, несмотря на многочисленные обвинения в его адрес. Бывший глава Белого дома отказался от дебатов с оппонентом Джо Байденом, которые запланированы на 23 августа. По данным «Известий», причина отказа — боязнь снижения рейтинга из-за нападок противоположной стороны по уголовным делам.