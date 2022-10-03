Украина использует тему вступления в НАТО для раздувания инфошума | 360°

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Украина использует тему вступления в НАТО для раздувания инфошума

Политолог Колчин: власти Украины пытаются скрыть провалы за счет переговоров с НАТО

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Власти Украины намерены подать заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Однако сам процесс начнется далеко не в ближайшее время. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Возможность вступления Украины в НАТО — это та тема, которую киевский режим уже не раз использовал в момент своих военных и политических провалов», — отметил он.

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По его словам, этот вопрос повышает настроение жителей этой страны. Кроме того, власти Украины с запросом на вступление в НАТО пытаются выстраивать новые коммуникации со странами Запада.

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Однако эта связь остается односторонней.

«Ведущие страны Европы уже не раз давали понять, что вступление Украины в НАТО — вопрос не только не ближайшего времени. Это маловероятное мероприятие», — подчеркнул Колчин.

Он объяснил это заботой о безопасности. Колчин отметил, что НАТО понимает опасность участия Украины во враждебном к России союзе.

Также эксперт оценил вступление страны в ЕС. По его словам, это также маловероятно.

«Подобные темы будут еще не раз подниматься. В первую очередь по инициативе Украины». — сказал Колчин.

Он сказал, что эти вопросы станут очередным поводом для увеличения информационного шума вокруг выдуманных и маловероятных успехов.

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